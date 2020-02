Baukonzern: Hochtief-Tochter Cimic mit Verlust und Wechsel an der Führungsspitze

Cimic will sich aus der Golfregion zurückziehen und sich dazu von der Minderheitsbeteiligung an der Baugesellschaft BIC Contracting (BICC) in Dubai trennen. Der Baukonzern war 2007 in das Geschäft in der Region eingestiegen. Die Geschäfte dort liefen aber nicht rund, die Australier mussten Geld nachschießen. Ein Grund ist der Konflikt zwischen Iran und den USA und den damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten.