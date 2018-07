Baukonzern: Hochtief verdient vor Abertis-Übernahme deutlich mehr

Hochtief hatte sich bereits die Mehrheit der Abertis-Aktien gesichert, auch die EU-Kommission hat grünes Licht für die Übernahme gegeben. Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes hatte bereits angekündigt, die Transaktion bis Oktober abschließen zu wollen. Abertis soll letztlich in einer Holding aufgehen, an der der frühere Hochtief-Konkurrent und jetzige Partner, Atlantia, mit 50 Prozent plus einer Aktie die Mehrheit hält.