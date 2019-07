Baukonzern: Nordamerika-Geschäft treibt Hochtief weiter an

Der Umsatz legte in der Berichtsperiode um sechs Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Auftragseingänge sprangen um mehr als ein Fünftel auf knapp 7,5 Milliarden Euro in die Höhe. Die Aktie baute nach Vorlage der Zahlen ihren Tagesgewinn aus und kostete zuletzt knapp drei Prozent mehr als am Vortag. Allerdings macht das Papier den Aktionären schon seit längerem keine Freude. Seit einem Jahr verlor die Aktie gut ein Drittel an Wert.