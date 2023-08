Durch die Investition in offene Immobilienfonds partizipieren Investoren üblicherweise an einem Sortiment von Gewerbeimmobilien: 55 Prozent in Büros und Praxen, 22 Prozent in Handel und Gastronomie, der Rest entfällt unter anderem auf Hotels und Lagerhallen. Wohngebäude machen laut BVI nur einen Anteil von vier Prozent aus.. Diese Art der Beteiligung wird oft als konservativ und stabil betrachtet. Doch mit dem raschen Anstieg der Zinssätze und einer zunehmenden Verschärfung der Krise im Immobiliensektor werden nun auch in offenen Immobilienfonds erste Anzeichen von Belastung sichtbar, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Börsenkurse.



