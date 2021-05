Baustoffhersteller HeidelbergCement verkauft Geschäft im Westen der USA

Der Baustoffkonzern HeidelbergCement trennt sich vom Großteil seines Geschäfts im Westen der USA. Beim Verkauf an den Baukonzern Martin Marietta Materials nimmt HeidelbergCement 2,3 Milliarden Euro ein, wie das Dax-Unternehmen am Montag mitteilte. Der Konzern verkauft Zementproduktionsanlagen und andere Standorte in den vier US-Staaten Kalifornien, Arizona, Oregon und Nevada. Sie gehören zur US-Tochter Lehigh Hanson.