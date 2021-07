Baustoffkonzern: Bauboom stimmt Heidelberg Cement zuversichtlicher

An der Börse konnten die Kurpfälzer am Donnerstag nicht punkten, die Aktie gehörte zu den Schlusslichtern im Leitindex Dax. Gegen Mittag notierten die Papiere 0,4 Prozent im Minus. Am Mittwoch hatten die Titel noch von der Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkaufs profitiert - dem ersten in der Unternehmensgeschichte. Der scheidende Finanzvorstand Lorenz Näger hob die Fortschritte beim Schuldenabbau hervor, an denen man die Aktionäre teilhaben lassen wolle. „Dank der guten Cashflow-Entwicklung konnten wir die Nettoverschuldung im Vergleich zum Ende des ersten Halbjahrs 2020 um weitere 1,5 Milliarden Euro deutlich reduzieren“, sagte Näger.