 Baustoffkonzern: Heidelberg Cement bessert Bilanz mit Verkäufen auf

Der Dax-Konzern hatte im Juni angekündigt, sein Portfolio bereinigen zu wollen. Randgeschäfte, gering wachsende oder risikobehaftete Einheiten sollten abgestoßen werden. So verkaufte Heidel Cement zuletzt eine Minderheitsbeteiligung in Syrien und trennte sich von Geschäftsaktivitäten in der Ukraine, die durch den Krieg beeinträchtigt wurden.