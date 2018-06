Baustoffkonzern: Heidelberg Cement will bis 2020 mindestens 1,7 Milliarden Euro Schulden abbauen

DüsseldorfDer weltweit zweitgrößte Baustoffkonzern Heidelberg Cement will sich wieder stärker auf den Schuldenabbau konzentrieren und gleichzeitig die Aktionäre mit steigenden Dividenden verwöhnen. Ziel sei es, bis 2020 die Nettoverschuldung auf unter sieben Milliarden Euro zu drücken von derzeit 8,7 Milliarden, kündigte Finanzvorstand Lorenz Näger am Dienstag anlässlich des Kapitalmarkttages in Bergamo an.