Baustoffkonzern: Heidelberg Cement will klimaneutrales Zementwerk in Schweden bauen

Heidelberg Cement plant in Schweden das nach eigenen Angaben erste klimaneutrale Zementwerk der Welt. Dafür will der Dax-Konzern seine bestehende Anlage in Slite auf der Insel Gotland so ausbauen, dass dort ab 2030 jährlich bis zu 1,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid abgeschieden werden können. Das entspreche den gesamten Emissionen des Werks, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.