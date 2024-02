Baustoffkonzern: Heidelberg Materials startet neuen Aktienrückkauf

„Das Aktienrückkaufprogramm (...) ist im Zusammenhang mit der Senkung der Nettoverschuldung, der guten Geschäftsentwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie mit der Teilhabe der Aktionäre am Unternehmenserfolg zu sehen“, hieß es in der Mitteilung. Der Konzern will am Donnerstag seine Zahlen für das abgelaufene Jahr vorlegen.