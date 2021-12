Baustoffkonzern: Holcim baut mit Milliarden-Zukauf Dachgeschäft aus

„Unsere Unternehmen ergänzen sich hervorragend“, erklärte Holcim-Chef Jan Jenisch. Mit Produktionsstätten in Oregon, Kalifornien und Oklahoma verfügt Malarkey Roofing Products über eine starke Stellung im Westen und Süden der USA. Vor knapp einem Jahr hatte Holcim die auf Flachdächer für Gewerbegebäude in Amerika spezialisierte Firestone Building Products gekauft. Mit dem Ausbau des Dachgeschäfts will der Heidelbergcement-Rivale die Abhängigkeit von der energieintensiven und damit klimabelastenden Zementherstellung verringern und für Anleger attraktiver werden.