Baustoffkonzern: Saint-Gobain übernimmt Pendants CSR Limited

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat die Übernahme des ebenfalls in der Branche tätigen Unternehmens Pendants CSR Limited besiegelt. Für die australische Firma legt Saint-Gobain 4,5 Milliarden Australische Dollar (2,72 Milliarden Euro) auf den Tisch, wie das an der Pariser Börse gelistete Unternehmen am Montag mitteilte.