Baustoffkonzern: Steigende Nachfrage nach Zement und Klinker – HeidelbergCement macht schwaches erstes Quartal wett

ZürichDie gute Wirtschaftsentwicklung in Teilen Europas und in Nordamerika gibt dem Baustoffkonzern HeidelbergCement Rückenwind. Nach einem höheren Gewinn im zweiten Quartal erwartet der Dax-Konzern auch für die zweite Jahreshälfte anziehende Geschäfte, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.