Baustoffunternehmen: Heidelberg Materials setzt auf Preiserhöhungen

Heidelberg Materials setzt darauf, dass die gute Auftragslage bei großen Infrastruktur-Projekten und in Teilen des gewerblichen Baus die Einbußen im privaten Wohnungsbau zumindest zum Teil wettmacht. Die Energiepreise hätten sich zu Jahresbeginn leicht entspannt, seien aber immer noch deutlich höher als in den vergangenen Jahren, hieß es in der Miteilung. Für die Zement-Produktion wird viel Energie gebraucht.