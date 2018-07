Bauunternehmer Stefan Bögl Wie ein Mittelständler den Transrapid wiederbelebt

2003: Shanghai Messe – Flughafen Pudong

Immerhin eine kommerziell genutzte Transrapid-Strecke wurde weltweit verwirklicht - und das freute auf der Eröffnungsfahrt am 31. Dezember 2002 den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der hier mit seinem chinesischem Amtskollegen Zhu Rongji zu sehen ist. Einen dreiviertel Jahr später stellte die Magnetschwebebahn auf der Strecke zwischen der Station Lóngyáng-lù nahe der Messe und dem Flughafen Pudong mit einer Geschwindigkeit von 501 km/h sogar noch einen neuen Rekord auf.

Seit 2006 planen die Chinesen eine Erweiterung ins 170 Kilometer entfernte Hangzhou, ob die Pläne umgesetzt werden, steht offen. Ebenso geht es weiteren Projekten, wie zum Beispiel in der Schweiz, in den Niederlanden, in Großbritannien, in den USA und in Dubai, die sich alle in der Schwebe befinden.

Bild: AP