Bauverband warnt „Trotz hohem Bedarf muss die Baubranche womöglich bald Leute in Kurzarbeit schicken“

Allein in die zwei Vorhaben in Augsburg und Flensburg wollten die beiden Unternehmen insgesamt 65 Millionen Euro investieren. Wie viel fällt insgesamt weg an Investitionsgeldern, wenn mehr als ein Drittel aller geplanten Vorhaben nicht realisiert werden?

Das summiert sich natürlich zu Milliarden-Summen, die auch zweistellig werden können. Es kommt auf viele Faktoren an, die wir jetzt nicht einschätzen können und die nicht in unserer Hand liegen: Wie lange dauert der Krieg, kommt es zum totalen Abbruch der russischen Energielieferungen? Zum Jahresende werden die Bauunternehmen den Effekt aber sicher in ihren Auftragsbüchern sehen.