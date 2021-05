Bauwirtschaft: Das Holz wird knapp: Kommen jetzt Exportbeschränkungen?

Die deutsche Sägeindustrie habe im Jahr 2020 rund 25 Millionen Kubikmeter Nadelschnittholz produziert und damit so viel wie noch nie. Von dieser Menge wurden den Angaben zufolge mehr als 60 Prozent im Inland abgesetzt. Von den Nadelschnittholz-Exporten wiederum sei knapp ein Fünftel in die USA verschifft worden. „Grundsätzlich sind die Möglichkeiten des Exportes wie Importes von (Roh-)Holz und Holzprodukten für die Forst- und Holzwirtschaft – wie auch für andere Wirtschaftsbereiche – eine wichtige Handlungsoption“, so die Sprecherin. „Staatliche Eingriffe in die Märkte sollten immer als Ultima Ratio angesehen werden.“