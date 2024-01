Bayer 2024 entscheidet sich das Schicksal von Aspirin

Noch ist nichts entschieden. Klar aber ist schon jetzt: Ganz ohne die Marke Aspirin wird Bayer wohl auch in Zukunft nicht auskommen. Denn neben den rezeptfreien Marken wie „Aspirin plus C“ (Brause) oder „Aspirin direkt“ (Kautablette) gibt es auch das verschreibungspflichtige „Aspirin Cardio“ zur Verhütung von Thrombosen und Schlaganfällen. Fast 800 Millionen Euro Umsatz brachte Aspirin Cardio im Geschäftsjahr 2022 ein. Da verschreibungspflichtig, zählt es allerdings nicht zur Rezeptfrei-, sondern zur Pharma-Sparte von Bayer. Und das Pharmageschäft, so hat Bayer bei aller Offenheit für Investorenphantasien bereits durchblicken lassen, soll nicht abgetrennt werden.



Lesen Sie hier, wie das Jahr 2024 den gesamten Bayer-Konzern verändern wird