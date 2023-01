Bayer: „Aufsichtsratschef Winkeljohann hätte mehr anstoßen müssen“

Infolge der Rechtsrisiken durch die Monsanto-Übernahme hat die Bayer-Aktie in den vergangenen Jahren massiv an Wert verloren. Bayer steht daher unter dem Druck der Investoren. Gegen Jahresanfang ist etwa der US-Fonds Inclusive Capital mit 0,8 Prozent eingestiegen. Er forderte unter anderem Mitsprache bei der anstehenden Besetzung des CEO-Postens. Der Vertrag von Konzernchef Werner Baumann endet im Frühjahr 2024.



