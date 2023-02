Bayer-Chef Zahlen top, Aktie floppt: Das ist Baumanns letzte Bayer-Bilanz

Doch die guten Zahlen und wichtigen Innovationen werden Baumann wenig nützen. Zu seinem Abschied gibt es keine Hymnen und kein Feuerwerk, schon gar nicht an der Börse. Was von der Ära Baumann vor allem in Erinnerung bleiben wird, ist die vermurkste, mehr als 60 Milliarden Dollar teure Monsanto-Übernahme, inklusive all ihrer Folgeerscheinungen: schlechtes Risikomanagement, misslungene Kommunikation, fehlerhafte Kontrollmechanismen. Um etwa vierzig Prozent hat die Aktie an Wert verloren, seit ein US-Gericht Bayer im August 2018 erstmals wegen der angeblichen Krebsgefahr des Pflanzenschutzmittels Roundup (Wirkstoff: Glyphosat) verurteilte.