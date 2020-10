Bayer Erst verschätzt, und dann kam noch Pech dazu

Wenn Konzerne den Abbau von Arbeitsplätzen ankündigen, steigen oft deren Aktienkurse. Im Falle Bayer ist das anders. Das Agrar- und Pharmaunternehmen aus Leverkusen kündigte am Mittwochabend milliardenschwere Abschreibungen und Sparrunden an – der Abbau von Arbeitsplätzen ist nicht ausgeschlossen. Der Wert der Bayer-Aktie verminderte sich daraufhin am Donnerstag bis zum Mittag um etwa acht Prozent. Die Anleger verlieren das Vertrauen in das Papier. Seit dem Amtsantritt von Unternehmenschef Werner Baumann und der angekündigten Übernahme von Monsanto für gut 60 Milliarden Dollar hat die Bayer-Aktie 50 Prozent ihres Wertes abgegeben – deutlich mehr als andere Dax-Aktien.