Bayer-Hauptversammlung Diese 5 Punkte dürften bei Bayer heute zu Turbulenzen führen

Die Aktionärstreffen von Bayer waren meist bestens besucht. Tausende drängten sich in den Hallen; es gab Würstchen und Kartoffelsalat. Dann kam die Pandemie, die Treffen fanden fortan virtuell statt. Inzwischen ist die Corona-Ansteckungsgefahr vorbei. Dennoch will sich der Bayer-Vorstand ermächtigen lassen, die Hauptversammlung in den kommenden zwei Jahren lediglich digital durchzuführen. Etwa die Hälfte der Dax-Konzerne verfährt ähnlich, ein Online-Format erspare den Teilnehmern die Anreise und senke die Kosten für die Unternehmen. Viele Aktionärinnen und Aktionäre sehen das allerdings anders. Die Präsenzhauptversammlung sei ein ganz wichtiger Bestandteil der Aktienkultur in Deutschland, erklärte Daniela Bergdolt von der der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz bereits vor Wochen mit Blick auf die Dax-Konzerne: „In Präsenz ist der lebendige, kritische Dialog zwischen Unternehmen und Aktionären am besten umsetzbar.“