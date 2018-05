Die Bayer-Zahlen für 2017 fallen durchwachsen aus. Im vergangenen Jahr stagnierten Umsatz und Gewinn weitgehend. Das liegt zum Teil an dem schwachen Dollar, aber eben auch an hausgemachten Problemen. Das Geschäft mit rezeptfreien Mitteln, wozu etwa wie Aspirin und Canesten gegen Fußpilz gehören, hat deutlich an Fahrt verloren. Die Präparate, die Bayer 2014 vom US-Konzern Merck & Co. erwarb, sind unter den Erwartungen geblieben. Im Agrargeschäft leiden die Leverkusener darunter, dass 2017 die Verkäufe in Brasilien einbrachen. Auch bei Monsanto steht es nicht zum Besten, die Umsätze kommen nicht recht vom Fleck. Ein Aufschwung an den weltweiten Märkten für Saatgut und Pflanzenschutzmittel ist ebenfalls noch nicht in Sicht.