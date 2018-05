Die gute Nachricht: Um die Übernahme zu finanzieren, werden die Aktionäre nicht so stark zur Kasse gebeten wie zunächst avisiert. Im Herbst 2016 hatte Bayer erklärt, rund 17 Milliarden Euro an Eigenkapital zu benötigen. Seither ist viel passiert: Der Verkauf seiner Chemie-Beteiligung Covestro brachte Bayer einige Milliarden in die Kasse. Temasek, der Staatsfonds von Singapur, zeichnete Anteile. Eine Wandelschuldverschreibung – das Angebot, Anleihen in Aktien umzutauschen – brachte rund vier Milliarden Euro ein. Für die Kapitalerhöhung, die Bayer von den Aktionären einfordert, könnten noch rund fünf bis sechs Milliarden Euro übrig bleiben. Die Bedingungen sind indes noch unklar – die dürften jedoch die Aktionäre sehr interessieren. Die Kapitalerhöhung wird Finanzvorstand Johannes Dietsch zufolge erst rund um das Closing gegen Ende des zweiten Quartals starten.