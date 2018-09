Bayer Iberogast-Skandal verunsichert Kunden – Verkäufe sinken

Das Unternehmen verweist darauf, dass Iberogast, seit gut fünfzig Jahren am Markt, eines der am besten untersuchten rezeptfreien Medikamente sei. Studien mit 7000 erwachsenen Teilnehmern hätten Wirksamkeit und Sicherheit bestätigt. Das Medikament sei in 40 Ländern zugelassen; 82 Millionen Patienten damit behandelt worden. Zudem unterliege Iberogast einem „kontinuierlichen Sicherheitsmonitoring, das Daten aus Studien, Literatur und Anwendung durch Verbraucher einbezieht.“

Ob sich Bayer mit seiner Haltung einen Gefallen tut? Die Verbraucher scheinen jedenfalls ob der Diskussionen verunsichert zu sein. Nach den Zahlen des Marktforschers Insight Health sind die Abverkäufe in den Apotheken seit März um acht Prozent eingebrochen. Noch im März verkauften die Apotheker 2,5 Prozent mehr Iberogast-Packungen als im entsprechenden Vorjahresmonat, insgesamt rund 700.000. Danach ging es ziemlich bergab: Im Mai lagen die Abverkäufe um 13,9 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Besser lief es im Versandhandel, der in einigen Monaten zweistellig zulegte.

Bayer möchte die Zahlen auf Anfrage unserer Redaktion nicht kommentieren.