Bayer Immer Ärger mit Monsanto – ein Grüner soll es jetzt richten

Ob das hilft? Ob das reicht? Schon bislang hat Monsanto Bayer jede Menge juristischen Ärger bereitet. 13.400 US-Klagen wegen einer möglichen Krebsgefahr des Wirkstoffs Glyphosat stehen noch aus. In den nächsten Tagen wird ein weiteres Urteil erwartet. Zwei weitere Prozesse hat Bayer erstinstanzlich verloren und ist dabei zu Millionenstrafen verurteilt worden. Aufgrund der Unsicherheit – Aktionäre befürchten, dass auf Bayer Milliardenforderungen zukommen – hat die Bayer-Aktie in jüngster Zeit rund 40 Prozent an Wert verloren. Auf der jüngsten Hauptversammlung wurde der Bayer-Vorstand um Werner Baumann von den Aktionären nicht entlastet – einmalig in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Und nach den schlechten Nachrichten aus Frankreich geht der Absturz weiter: An der Börse verlor die Bayer-Aktie am Montag weitere 1,5 Prozent.