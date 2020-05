Bayer: Ist das der Durchbruch beim Glyphosat-Vergleich?

Ganz klar: Ein Vergleich würde Bayer finanziell zwar weh tun, die Existenz des Unternehmens ist jedoch nicht gefährdet. Durch einige geplante Verkäufe kommt auch wieder Geld in die Kasse. So hat Bayer bereits vereinbart, seine Tiermedizin-Sparte für 7,6 Milliarden Dollar an das US-Unternehmen Elanco zu verkaufen.