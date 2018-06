Bayer: Mexikos Auflagen für Monsanto-Übernahme

Wie erwartet stimmten auch die Wettbewerbshüter Bayers 63-Milliarden-Dollar-Deal zu. Die Wettbewerbsbehörde erhob für die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto allerdings Auflagen. So müssten Anlagen aus den Geschäften mit gentechnisch veränderten Baumwoll-Samen, mit allen Gemüse-Samen und mit Teilen der Herbizide zurückgezogen werden, teilte die Wettbewerbsbehörde (Cofece) mit. So solle verhindert werden, dass Bayer zu große Marktanteile im Bereich der Gemüse-Samen bekomme und zum einzigen Anbieter genveränderter Samen für Baumwollpflanzen in Mexiko werde, hieß es in der Cofece-Mitteilung. Bayer müsse die genannten Bereiche an BASF verkaufen, bevor die Übernahme abgeschlossen werde, so Cofece.