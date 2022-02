Bayer/Monsanto Neue Medikamente und alter Ärger

Doch so richtig verfangen haben all die guten Nachrichten aus der Pharmasparte an der Börse nicht. Neben dem Krieg in der Ukraine und den weltwirtschaftlichen Unsicherheiten drücken vor allem die immer noch ungelösten Rechtsrisiken aus der Monsanto-Übernahme auf den Bayer-Aktienkurs. Immer noch sieht sich Bayer in den USA Tausenden Produkthaftungsklagen ausgesetzt. Die Kläger argumentieren, dass Glyphosat – der Wirkstoff des Monsanto-Pflanzenschutzmittels Roundup – Krebs verursacht. Bayer bestreitet dies anhand zahlreicher Studien. In diesem Jahr könnte das Oberste Gericht der USA, der Supreme Court, endgültig über die Causa Glyphosat entscheiden. Sofern die Richter im Sinne Bayers votieren, wären die Rechtsrisiken mit einem Schlag vom Tisch. Dann dürfte die Aktie auch wieder steigen. Infolge der Monsanto-Übernahme hat das Bayer-Wertpapier rund fünfzig Prozent seines Wertes verloren.