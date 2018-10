Bayer-Tochter Monsanto Strafe im Glyphosat-Prozess reduziert, Bayer trotzdem unzufrieden

Bayer bezeichnet die Senkung als „einen Schritt in die richtige Richtung“. Der Konzern plane aber dennoch in Berufung zu gehen. Bayer bezeichnet die Senkung als „einen Schritt in die richtige Richtung“. Der Konzern plane aber dennoch in Berufung zu gehen. Bayer sei nach wie vor überzeugt, dass das Urteil im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen stehe, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Leverkusen mit. Daher plane er, Berufung beim California Court of Appeal einzulegen. Monsanto hat die in dem Prozess erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.