Bayer: Was für eine Abspaltung der Agrarsparte spricht – und was dagegen

Das stärkste Argument für eine Abspaltung ist die damit verbundene Hoffnung auf Wertsteigerung. Infolge von mehr als 100.000 Glyphosat-Klagen in den USA hat die Bayer-Aktie in den vergangenen Jahren knapp die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Derzeit ist Bayer an der Börse mit 49 Milliarden Euro bewertet – das ist deutlich weniger als die etwa 60 Milliarden Euro, die Bayer 2018 für den Glyphosat-Hersteller Monsanto bezahlt hat.