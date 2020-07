BCG-Studie zur wirtschaftlichen Corona-Erholung „Europa ist überraschend schnell zurückgekommen“

In Zahlen: Vor Ausbruch des Coronavirus‘ lag die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten bei 3,5 Prozent. Zwischenzeitlich war sie gar auf über 13 Prozent; aktuell ist sie leicht gesunken auf rund elf Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland stieg die Arbeitslosenquote im Juni auf 6,2 Prozent. Auch die deutlich stärker betroffenen europäischen Länder schlagen sich wirtschaftlich besser als die USA: In Frankreich lag die Arbeitslosenquote zuletzt bei 8 Prozent, in Italien knapp darunter (7,8 Prozent); nur Spanien weist mit 14 Prozent eine schlechtere Quote auf, hatte aber schon vor Corona damit zu kämpfen.