Bekleidungshersteller Wegen Gaspreis: Trigema-Inhaber Grupp fordert Entlastung von der Regierung

Wolfgang Grupp, Inhaber des Bekleidungsherstellers Trigema, fordert von der Politik Entlastung wegen des stark gestiegenen Gaspreises. „Die Unternehmen müssen von der Regierung entlastet werden, denn durch ihre Entscheidungen sind die Gaspreise ins Unendliche gestiegen“, sagte Grupp in einem Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Trigema produziert seine Sport- und Freizeitbekleidung zu 100 Prozent in Deutschland. Laut Grupp zahlte sein Unternehmen noch im ersten Halbjahr 2021 rund 100.000 Euro monatlich für Gas. Ab September 2021 seien es dann 500.000 bis 600.000 Euro gewesen und heute seien es 900.000 Euro im Monat, sagte Grupp. „Wenn das so weitergeht, muss ich darüber nachdenken, die Rechtsform des Unternehmens zu ändern“, sagte Grupp der WirtschaftsWoche. Aktuell haftet Grupp mit seiner Firma „Trigema Inh. W. Grupp e.K.“ persönlich, auch mit seinem gesamten privaten Vermögen. Da Trigema aber keine Schulden habe, könne er die Rechtsform binnen weniger Tage in eine GmbH wandeln, so Grupp. Dazu sei er jetzt gezwungen nachzudenken.



Mehr zum Thema: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine belastet die Börsen. Welche deutschen Aktien besonders betroffen sind, zeigt unsere Analyse.