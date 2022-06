Belgien Weltgrößte Schokoladefabrik stoppt Produktion wegen Salmonellen

Ein neuer Fall von Verunreinigung mit Salmonellen in Belgien hat die weltgrößte Schokoladefabrik lahmgelegt. Der Schweizer Schokolade- und Kakaohersteller Barry Callebaut stoppte die Produktion in seinem Werk in Wieze bis auf weiteres. Der Erreger sei am Montag entdeckt worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die belgische Lebensmittelbehörde (FAVV) sei informiert. Kunden wurden gebeten, ausgelieferte Produkte zurückzuhalten, erklärte das Unternehmen aus Zürich.