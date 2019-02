Bergbaukonzern Vale wusste von erhöhter Dammbruch-Gefahr

Die eigenen Vale-Experten stuften den Damm in Brumadinho im Oktober als einen von zehn Dämmen ein, die besonders überwacht werden müssten. Sie warnten, ein Dammbruch könne das Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar kosten und mehr als hundert Menschen in den Tod reißen. Bereits im November 2017 hatten Vale-Experten in einem anderen Bericht vorgeschlagen, alle Fälle dem Vorstand vorzulegen, in denen das Risiko eines Dammbruchs mindestens auf eins zu 10.000 geschätzt wurde. In Brumadinho lag es danach bei eins zu 5000. Der Konzern erklärte, die Empfehlung sei geprüft, aber nie umgesetzt worden.



Die Ursache für den folgenschweren Riss in dem Damm werde noch ermittelt, erklärte Vale. Der Bergbaukonzern hatte mehrfach auf die Untersuchung des TÜV Süd verwiesen, der wenige Monate vorher den Damm für stabil erklärt hatte. In dessen Prüfbericht, der Reuters ebenfalls vorlag, heißt es zwar, der Damm erfülle die Mindestanforderungen. Die TÜV-Techniker äußern daran aber Sorgen vor allem über die Entwässerung des Damms und seine Überwachung. Sie machten 17 Verbesserungsvorschläge, um die Sicherheit rund um den Damm zu erhöhen, unter anderem ein Überwachungssystem, das auch kleinste Bodenbewegungen registriert. Vale erklärte, man habe alle Empfehlungen umgesetzt.