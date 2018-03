Bergbauriese: Rio Tinto schließt letztes Kohlebergwerk in Australien

SydneyDer Bergbaugigant Rio Tinto zieht sich aus dem Kohleabbau in Australien zurück. Für umgerechnet 1,82 Milliarden Euro wird Rio Tinto wird seinen Anteil an der Kestrel-Mine im Bundesstaat Queensland an ein Konsortium bestehend aus der Equity-Managementfirma EMR und dem indonesischen Kohleunternehmen PT Adaro Energy verkaufen. Dies kündigte das Unternehmen am Mittwoch an.