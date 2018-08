Bergwerk Ibbenbüren: Vorletzte Steinkohlezeche in Deutschland hat Förderung eingestellt

Gefördert wurde in Ibbenbüren sogenannte Anthrazitkohle, die sich durch einen hohen Energiegehalt auszeichnet. In diesem Jahr wurde auf dem Bergwerk, das in den 1950er Jahren rund 12.000 Mitarbeiter hatte, eine Million Tonnen Kohle abgebaut. Die letzte Förderschicht in Ibbenbüren war bereits am 17. August. Wegen der „Emotionalität dieses Ereignisses“ habe man sich entschieden, dies ohne großes Aufheben zu begehen, teilte die RAG mit.