Bernhard Mattes: VDA-Chef fordert in Dieselaffäre Aufarbeitung der „Fehler der Vergangenheit“

BerlinVDA-Chef Bernhard Mattes fordert reinen Tisch in der Diesel-Affäre. Die Branche müsse „Fehler der Vergangenheit aufarbeiten“, sagte Mattes vor dem zweiten Treffen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit Daimler-Chef Dieter Zetsche am Montag in Berlin der „Süddeutschen Zeitung“. „Ich verstehe, dass der Bundesverkehrsminister Klarheit will. Das ist auch unser Interesse.“