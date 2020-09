Besuch in Tübingen Was Elon Musk mit Curevac zu besprechen hat

Curevac testet derzeit seinen Corona-Impfstoff; eine mögliche Zulassung wird für Mitte 2021 erwartet. Seit einigen Wochen ist Curevac an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet; Tesla ist dort bereits länger notiert. Beide Unternehmen können sich derzeit über steigende Kurse freuen. Hauptaktionär von Curevac ist SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, auch der Bund ist beteiligt.



Curevac ist freilich nicht die einzige Station beim Deutschland-Besuch von Elon Musk. Der Schrecken der Autoindustrie reist danach weiter zur Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin.



