Betriebsrat-Streit: Präsidium des VW-Aufsichtsrats berät am Dienstag über Konzernchef Diess

Teil der Planung ist auch eine neue Autofabrik außerhalb der bisherigen Werksgrenzen in Wolfsburg, in der VW ab 2026 die neue Elektro-Modellreihe „Trinity“ bauen will. Über den vom Betriebsrat geforderten Zuschlag für die Produktion eines E-Autos schon vor diesem Zeitpunkt in Wolfsburg verhandeln Betriebsrat und Unternehmensleitung derzeit. Auch darüber soll der Aufsichtsrat Anfang Dezember entscheiden.