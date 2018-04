Bielefelder Traditionskonzern: Werkzeugmaschinen von DMG sind gefragt wie nie

Angesichts voll ausgelasteter Kapazitäten und aktuell langer Lieferzeiten plant Thönes, nach dem Werk in Polen nun auch im bayerischen Pfronten die Produktion zu erweitern. Die Investitionssumme bezifferte er auf jeweils 60 Millionen Euro. Das Werk in Polen werde in diesem Jahr fertig, das in Pfronten bis 2020.