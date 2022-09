Bier und Klimawandel Bierbrauer fürchten das Aus für traditionelle Hopfensorten

Noch hat sich Schnitzer in Düsseldorf nicht an eine neue Hopfensorte herangetraut. „Seitdem mein Vater und dann ich hier verantwortlich waren, haben wir die Sorten so belassen“, sagt er. Dass unten in Bayern viel experimentiert wird, habe er auch schon mitbekommen. „Wir haben sehr gute Kontakte zu unserem Händler und darüber zu unseren Bauern. Sobald eine resistentere Sorte gefunden wird, probieren wir das aus“, kündigt Schnitzer an. Noch sei aber nichts dabei gewesen und die Bauern müssten beim Anbau ordentlich nachwässern. Es bleibt also noch einiges zu tun für die Gesellschaft für Hopfenforschung in Bayern.



