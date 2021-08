Bierkartell Carlsberg muss nachsitzen

Alle Beteiligten müssen die längst in Vergessenheit geratenen Vorgänge aus den Jahren 2006 bis 2008 wieder aus dem Gedächtnis hervorkramen. Der Vorwurf ist geblieben. Carlsberg soll sich damals an unerlaubten Preisabsprachen mit weiteren deutschen Bierbrauern beteiligt haben. Das Bundeskartellamt jedenfalls sah den Vorwurf als gegeben an und belegte den dänischen Brauer mit einem Bußgeld in Höhe von 62 Millionen Euro. Dagegen legte Carlsberg Einspruch ein und zog vor das Oberlandesgericht Düsseldorf. Dort begann die Hauptverhandlung im Sommer 2018. Durch Urteil von Anfang April 2019 stellte der 4. Kartellsenat das Verfahren dann jedoch wegen Verjährung ein.