Bierkartell-Prozess Kronzeuge gibt Auskunft über Treffen zur Preisabsprache

Im Bierkartell-Prozess um illegale Preisabsprachen ist vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein ehemaliger Manager des Brauereiriesen Inbev Deutschland als Kronzeuge vernommen worden. Er gab am Mittwoch Auskunft über ein mutmaßliches Treffen mehrerer Brauereichefs im Jahr 2007 am Rande einer Branchenmesse, bei dem er selbst anwesend gewesen sei. Dabei sollen sich diese über eine gemeinsame Preiserhöhung bei Flaschenbier ausgetauscht haben. Eine konkrete Einigung habe es am Ende nicht gegeben, betonte der Manager. An dem Treffen soll auch der damalige Carlsberg-Deutschland-Chef, Wolfgang Burgard, teilgenommen haben.