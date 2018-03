Der Finanzinvestor Carlyle hat sich im Bieterrennen um das Spezialchemiegeschäft von Akzo Nobel durchgesetzt. Zusammen mit dem Investor GIC aus Singapur zahlt Carlyle 10,1 Milliarden Euro für die Sparte, wie Akzo Nobel am Dienstag mitteilte. Das Geschäft solle vor Jahresende abgeschlossen werden. Die Einnahmen würden zum größten Teil an die Aktionäre ausgeschüttet. Es ist eine der größten Private-Equity-Transaktionen der vergangenen Jahre in Europa.