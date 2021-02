Bilanz: Kunststoffhersteller Covestro will 2021 Vor-Pandemie-Niveau übertreffen

Der Kunststoffhersteller Covestro hat das Jahr 2020 mit einem Betriebsgewinn (Ebitda) von 1,47 Milliarden Euro abgeschlossen. Das ist zwar 8,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, liegt aber am oberen Ende der wiederholt angehobenen Gewinnprognose. Für das laufende Jahr stellte der Dax-Konzern am Dienstag Ergebnisse über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019 in Aussicht: Im Kerngeschäft wird ein Mengenwachstum zwischen zehn und 15 Prozent erwartet. Das Ebitda soll 2021 zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro liegen und im ersten Quartal zwischen 700 und 780 Millionen Euro.