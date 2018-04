Bilanzkorrektur: Motorenhersteller Deutz muss bis zu 32 Millionen Euro abschreiben

Die Firma wird als Joint Venture zwischen Deutz und dem chinesischen Hersteller First Automotive Works (FAW) betrieben und nach der Equity-Methode in der Konzernbilanz von Deutz konsolidiert. Dabei werden die Anschaffungskosten der Beteiligung in der Bilanz berücksichtigt, wobei noch nicht ausgeschüttete Gewinne wertsteigernd wirken. Ausgeschüttete Gewinne mindern den Wert der Beteiligung.