Bilanzzahlen Bitte warten, liebe Bayer-Aktionäre!

Zweites Thema: die Glyphosat-Prozesse in den USA. Mehr als zehn Milliarden Dollar hat Bayer bereits an Rückstellungen ausgegeben. Und noch immer ist kein Ende der Prozesse in Sicht. Anderson kündigte „mehr Initiativen“ von Bayer zur Causa Glyphosat an, will auch außerhalb der Gerichtssäle aktiver werden, etwa durch eine intensivere Zusammenarbeit mit der Politik. Viel genauer wurde er auch auf Nachfrage nicht. Schließlich wolle Bayer seine Pläne nicht an seine Prozessgegner verraten.