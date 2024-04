Bill Andersons erste Hauptversammlung Drei Punkte, die Bayer-Aktionäre am CEO zweifeln lassen

Der direkten Konfrontation geht Bayer auch in diesem Jahr aus dem Weg. Das Leverkusener Unternehmen hält seine Hauptversammlung an diesem Freitag virtuell ab. Doch der Ärger vieler Aktionäre wird Vorstand und Aufsichtsrat auch so erreichen. In ihren Reden wird es um die schlechte Kursentwicklung, die milliardenteuren Glyphosat-Prozesse in den USA, die schwache Pharma-Performance und die radikale Neuorganisation gehen, die Bayer schneller und innovativer machen soll. Die Wahl des Aktionärs-Aktivisten Jeffrey Ubben in den Aufsichtsrat soll helfen, die Kritiker zu besänftigen. Immerhin hat der Amerikaner die Interessen der Aktionäre schon bei Microsoft und ExxonMobil deutlich vertreten.