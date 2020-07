Billiglöhne in der Schlachtindustrie „Ich war fremd und ihr habt mich ausgebeutet“

Die Unterkünfte seien laut Hanganu meist in schlechtem Zustand. „Die Zimmer der Arbeiter befinden sich meist in Schrottimmobilien. Nicht selten sind die Zimmer mit zwei bis fünf Arbeitern belegt. Dafür wird den Arbeitern im Schnitt im Monat 250 Euro pro Bett berechnet“, sagt Hanganu. Eine Schande, findet der Gewerkschafter, gerade im christlichen Bayern. Hanganu sagt: „Die Bibelstelle ‚Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen‘ muss für die Arbeiter aus Südosteuropa in Bayern leider lauten ‚Ich war fremd und ihr habt mich ausgebeutet‘.“



Mehr zum Thema:

Tiere zu töten und zu zerlegen, ist eine blutige Arbeit. Der Mittelständler Thönes will sie möglichst verantwortungsvoll erledigen – und legt viel Wert auf die Unterschiede zum ähnlich klingenden Schlachtkonzern Tönnies.